Felipe Alessandri tras incidentes en el Instituto Nacional: "Me gustaría que hubiesen más detenidos"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se mostró indigado tras los incidentes ocurridos al interior del Instituto Nacional que terminó con dos jóvenes detenidos y dos apoderados agredidos por parte encapuchados.

El edil aseveró que "esta violencia no tiene ninguna justificación: Uno está a favor de la capucha o en contra, no con matices", además aseguró que "tenemos que condenar la violencia".

"necesitamos un consenso con la comunidad escolar (porque) cada cosa que tratamos de hacer están boicoteando para abajo. ¿Para qué? Para perseguir un pequeño dividendo político", añadió el jefe comunal.

Por esto, Alessandri remarcó que seguirán con la revisión de mochilas y con la solicitud de carnet de identidad para que no entren alumnos expulsados.

También, manifestó que "tenemos la lista de 14 expulsados por Aula Segura y tenemos imágenes de que ellos son los que están instando a la violencia, sin duda son ellos los que entraron hoy".

Finalmente, el edil aclaró que "son temas que sobrepasan al sostenedor. Claramente uno no es electo alcalde para estar persiguiendo alumnos. Yo siempre he avalado el accionar de Carabineros, y me gustaría que hubiesen más detenidos porque queremos echar a las manzanas podridas".