Guillier aseguró que si no hay acuerdo entre la oposición "vamos a perder las próximas elecciones”

10:19 “No es el momento de darse lujos", aseguró el ex candidato presidencial.

El senador independiente y ex candidato presidencial, Alejandro Guillier (66), habló con La Tercera sobre las opciones de la oposición para ganar la próxima elección presidencial, además de calificar el desempeño del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Según el parlamentario, desde que perdió la elección ante el actual Mandatario “he recorrido todo el país, he estado en 14 de las 16 regiones y en un gran número de comunas de la Región Metropolitana juntándome con gremios, sindicatos, universidades regionales, juntas de vecinos, dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales”.

La idea de esas reuniones es seguir “impulsando el proceso descentralizador que tiene muchas medidas aparte de la elección de gobernadores. Hay que mejorar la ley de transferencia y competencia, la ley de rentas regionales, potenciar las economías regionales”, asegura Guiller.

En cuanto al desempeñó del actual Gobierno, el senador asegura “con franqueza”, que “no ha cumplido su principal promesa, que fue mayor crecimiento económico con más empleos. Y no se ven cambios estructurales que vayan en cambiar esa dirección”, sostuvo.

Pero a pesar de esas promesas incumplidas, Guiller cree que para ser una alternativa al poder, la oposición debe “ordenar la casa primero y después hablar de candidaturas”.

“Necesitamos un gran acuerdo programático para forjar una alianza social y política que le dé a Chile respuestas a sus problemas reales. Esa misma convocatoria definirá el marco de quienes quieran pertenecer a esta coalición. Resuelto eso, debemos acordar un mecanismo de primarias abiertas y amplias para que la ciudadanía elija a sus candidatos y enfrentar unidos los próximos comicios”, agrega el senador.

El ex candidato presidencial considera que la oposición debe enfrentar las elecciones unida, porque “no es el momento de darse lujos: si en la oposición no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos, vamos a perder las próximas elecciones”.

“No nos puede pasar lo que sucede hoy en España, donde la centroizquierda es mayoría social y política, pero no son capaces de ofrecer gobernabilidad. Sobre todo, porque el próximo año, en octubre, se definirá el futuro presidencial; el bloque que gane las elecciones a gobernadores, alcaldes y concejales, tiene el camino directo a La Moneda”, concluyó el senador.