Médicos generales iniciarán movilización este lunes acusando incumplimientos del Minsal

La próxima semana la Agrupación de Médicos Generales de Zona realizará movilizaciones, acusando promesas incumplidas desde el Ministerio de Salud.

Desde el gremio señalaron que hay descoordinaciones en el concurso de ingreso al sistema público, dificultad en las ejecuciones de capacitaciones comprometidas por el Gobierno y remoción de estímulos de médicos de zonas extremas.

Según el vicepresidente de la Agrupación de Médicos Generales de Zona, Sebastián Glaria, actualmente existe un compromiso firmado por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que no ha sido cumplido.

“Hemos visto que el Ministerio durante todo este año ha tenido una gestión que no va muy a favor de la Agrupación y de la política pública que significan los generales de zona, entonces es más una medida reaccionaria a toda la gestión del año más que solamente de este compromiso”, dijo Glaria a Radio Cooperativa.

La respuesta del ministro Mañalich no se hizo esperar: “No me parece que el Ministerio tenga alguna responsabilidad con una promesa no cumplida, sino que simplemente es una negociación abierta respecto a las condiciones de trabajo de estos profesionales”, dijo.

Desde el lunes serán 2.500 los médicos paralizados a nivel nacional.