Hernán Caputto: "Queríamos ganar, teníamos bronca cuando volvimos al vestuario"

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, reconoció este domingo que la sensación en el camarín fue de “bronca” por no poder conseguir los tres puntos en la visita a Unión La Calera, pero terminó destacando la actitud de sus jugadores en este duelo por la 18ª fecha del Campeonato Nacional.

Tras el pitazo final en el Estadio ‘Nicolás Chahuán’, el estratega interino del elenco colegial declaró que "al equipo lo veo bien. Queríamos ganar, teníamos bronca una vez que volvimos al vestuario. Me gusta lo que se entrega el equipo y lo que propone. Buscamos ganarlo hasta el final".

"El punto es lo más justo. El primer tiempo fue nuestro, a La Calera le costó mucho entrar, y es un equipo con buen juego asociado. En el segundo, ellos siguieron con su manera de construir y llegar, tuvieron sus opciones, como el penal, que tapó muy bien Fernando (De Paul). Pero Leo (Fernández) también pudo convertir. El punto ante un rival así es importante", complementó.

Consultado por su continuidad en el elenco colegial, el otrora arquero señaló que "me siento tranquilo. Voy a contribuir al máximo por el club y por los jugadores. Ya dije que me sentía el técnico de la ‘U’ y tengo esa tranquilidad".

Respecto al estreno del joven volante uruguayo Leonardo Fernández, Caputto dijo que "entró de muy buena manera, en un momento muy difícil y de mucho tránsito, ayudó en la parte defensiva y además colaboró con dos ocasiones de gol".

Para finalizar, el ex entrenador de la selección chilena Sub 17 destacó el rendimiento de Fernando De Paul, quien salvó una pelota con destino de red de Stefanelli y atajó un penal a Marcelo Larrondo. "Ha trabajado bien desde hace tiempo ya, me pone contento porque un penal siempre es determinante", sentenció.