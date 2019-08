Joven que funó a hombre tras sufrir acoso sexual en la micro: “Cuando decidí compartir este video, algunos lo defendían"

Una joven denunció a través de sus redes sociales a un hombre que tuvo conductas sexuales inapropiadas junto a ella durante un trayecto en micro.

El matinal de Canal 13, "Bienvenidos", conversó con la denunciante, donde contó detalles de cómo ocurrió el hecho y además dijo que no es la primera vez que le ocurre algo así.

“La micro dobla y se sube este caballero. Se sentó y se echó encima de mí. Como iba la micro vacía, pensé: ‘¿por qué se siente acá y me empuja?’. Pero decidí dejarlo pasar” comenzó su relato.

“al quedar solos, este tipo empieza a hacer el gesto, a tocarse. Sacó su aparato reproductor hacia fuera. Así que como iba con el teléfono en la mano y lo encaré” detalló la joven.

Además, aseguró que no es la primera vez que le sucede una situación así. “No es la primera vez que me pasa, no es la primera vez que sucede una situación así. Lo normalizan. Hay gente que lo normaliza. Nos están matando, ya no podemos andar tranquilas en la calle”, expresó.

Finalmente, aseguró que muchos usuarios de la redes sociales se fueron en contra de ella al ver el vídeo. “Cuando decidí compartir este video, algunos lo defendían. Hay gente que me trató súper mal a mí. Eso me hizo sentir peor que la misma situación”, lamentó la mujer.