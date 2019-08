Nuevos incidentes se registraron en el Instituto Nacional

Nuevos incidentes se registraron esta mañana en el Instituto Nacional, una jornada que estuvo marcada por el resguardo policial con el que amaneció el establecimiento educacional.

Según información de Radio Bío Bío, uno de los tres encapuchados lanzaron bombas molotov hacía el exterior lo que motivó el accionar de fuerzas especiales de Carabineros.

Uno de los estudiantes afirmó a la emisora que “estaba subiendo a mi salón de clases, cuando veo a compañeros correr y escucho gritos. En eso veo a efectivos de Fuerzas Especiales entrando y pescando a quien sea. Me tuve que encerrar a mi sala y empezaron a tirar lacrimógenas, me tuve que aguantar para que no me llevaran”.

En esta mañana, un grupo de apoderados concurrieron al Instituto Nacional para tratar de impedir los incidentes.

Cabe recordar que esta tarde el Presidente Sebastián Piñera recibirá al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en una reunión para analizar la situación del recinto, junto a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y el titular de Interior, Andrés Chadwick.