Empresas gástronomicas y trabajadores piden acelerar la tramitación del proyecto que sanciona el "perro muerto"

Luego de la tercera detención del alemán por hacer "perro muerto" se ha demostrado el descontento por parte de las empresas gastrónomicas, pero en especial de los garzones, ya que muchas veces son ellos quienes deben pagar las consecuencias.

Por lo mismo, trabajadores y empresarios del rubro piden acelerar la tramitación del proyecto de ley que tipifica como delito esta práctica que busca establecer una multa entre 1 a 4 UTM, es decir, cerca de 200 mil pesos.

"A mi ya me ha pasado como 4 veces, lo último fue de 55 mil pesos. Han pedido muchas cosas, y me pidieron otra cerveza y fui a la barra a buscarla, cuando regrese ya no estaban. Y tuve que pagar los 55 mil pesos" narró un garzón a Radio Cooperativa.