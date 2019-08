Hermana de "Ramiro" criticó operativo de traslado a Chile del exfrentista

10:22 "Entendemos que es parte de la seguridad, pero no lo compartimos evidentemente", dijo Laura Hernández.

En conversación con radio Cooperativa, Laura Hernández, hermana del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, quien fue extraditado desde Brasil, y llegó a Chile esta mañana, criticó el operativo por el cual su hermano fue trasladado al país.

"Su traslado medio escondido no nos gusta, ya que si bien está condenado, no por eso debe estar en condiciones indignas. Fuimos al aeropuerto, salieron por otro lado. Entendemos que es parte de la seguridad, pero no lo compartimos evidentemente", dijo Hernández.

"La seguridad respecto a la familia no tiene mucha cabida, evidentemente", añadió la mujer quien además agradeció "el apoyo de las organizaciones sociales y de derechos humanos, ya que hemos estado acá en la cárcel y en el Grupo 10 y más bien no nos han querido decir nada".