Gremio investiga a fonoaudióloga por video que desató polémica

"¿Va a vomitar? Ya vomita. Si quiere se hace pichí también. Yo soy más porfiada que tú. Yo te llamo y tú me miras a la cara. Tú no eres una guagua. Voy a echar a tu papá para afuera. Lo voy a echar. ¡Fuera de aquí, fuera! ¡Salga! Ahí lo eché, ¿viste? No necesito cariño, tengo en mi casa, gracias. Contrólate, porque no es necesario que llores", es parte de las palabras que se oyen en un video viralizado desde el lunes por redes sociales. En él aparece un niño menor de 5 años llorando y gritando. Frente a él una mujer.

Se trata de la fonoaudióloga, Eugenia Araya Castillo, contra quien el Colegio de Fonoaudiólogos abrió, según confirmaron a hoyxhoy, una investigación. "Este es un video de hace unos años. Ahora estamos recabando todos los datos como parte de la investigación que estipulan nuestros estatutos y al código de ética", contó la presidenta del gremio, Marcia Toloza.

Por ello, se reunirán hoy con Araya para conocer su versión. Hasta el momento no han recibido "ninguna denuncia formal", pero tienen 15 días para indagar.

La protagonista del registro, quien está colegiada, aseguró a través de un comunicado que "estas imágenes fueron tomadas durante una actividad académica como parte de un curso en maniobras de intervención para pacientes con trastorno del espectro autista (TGD según la nomenclatura de esa época) como parte del 'Seminario de intervenciones terapéuticas y educativas en niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD)' organizado por la Universidad Santo Tomás (UST) de Concepción en el año 2010".

Las imágenes fueron publicadas por Francesca Baldú, quien aseguró que le llegó el video y decidió compartirlo, pese a que no tiene ninguna relación con el hecho.

Respecto al video, Araya insistió que "este evento de carácter científico dirigido a profesionales de la educación y la salud al que fui invitada como relatora principal, buscaba mostrar aspectos sustanciales de las enormes complejidades de este cuadro con intervenciones prácticas en el tema 'Terapia conductual' en la forma en que ésta se promovía hace ya una década".

Al teléfono con este medio, la profesional dice que "no hay un abuso. De hecho, la maniobra no queda clara porque el resto está tapado. El video está cortado y manejado".

Algo con lo que no está de acuerdo el doctor en fonoaudiología y magister en trastornos del lenguaje, Hugo Segura. "Partamos por decir que eso no es una terapia, eso es un abuso hacia el niño y hacia el papá también (quien está presente en gran parte de la muestra). Mucha gente lo ha confundido con modificación de conducta, cosa que no es correcta. La modificación de conducta tiene principios éticos que están transgredidos en este video", contó el también docente de la U. Santo Tomás.

Araya asegura que las imágenes "no corresponden a una sesión de terapia de alguno de mis pacientes a cargo. Fue realizado en las dependencias, en una sala de espejo y en presencia de cerca de una veintena de personas, entre ellos los asistentes al seminario, otros docentes y los familiares de los niños con autismo que participaron en este taller para comprender".

Ante la explicación, Segura dice que las terapias deben ser sin angustia: "Ahí claramente el niño está sufriendo, es un daño que se le está provocando. Los principios de la modificación de conducta dicen que lo que hace el terapeuta es en respuesta a lo que está haciendo el niño. Ahí el niño no está haciendo nada que haga merecer que se le sienten encima o que le griten de esa forma. Esa no es una terapia validada".

Erica González es profesora de lenguaje y en 2011 su hijo, que tiene trastornos conductuales, habría sido tratado por Eugenia Araya. Según relató, cuando vio el video la reconoció de inmediato y aseguró que esas prácticas eran "bien fuertes, porque lo inmovilizaba. Ella decía que no le dolían, pero un día volvió de la sesión con las uñas marcadas en el cuello y en el brazo. Llegó tan dañado y descolocado que no lo llevé más".

Araya dice que ese paciente efectivamente iba al centro de terapias en el que trabajaba, pero que no lo trató ella personalmente.

Agregó que está hablando con abogados para tomar las medidas que correspondan "contra las personas que difundieron el video, por difamación e injurias".

