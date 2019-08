“Ramiro” pide que se le descuenten “al menos” 16 años de condena

El juez Mario Carroza, se reunió esta mañana con el exfrentista, Mauricio Hernández Norambuena (Ramiro), quien fue extraditado desde Brasil y llegó al país durante la madrugada del martes.

En la cita, Hernández Norambuena le solicitó al juez que se le descuente, del total de la condena, la época en la que estuvo en calidad de detención preventiva, desde que llegó la solicitud de extradición a Brasil el año 2002, cuando fue detenido por el secuestro del empresario Washington Olivetto.

Ello, pues desde 2003, le dijo “Ramiro” al juez, cumplió con una detención provisoria por la solicitud de extradición, por lo que estima que al menos, se le deberían descontar 16 años.

Hernández Norambuena, además justificó sus dichos, señalando que, cuando a los 5 ó 7 años de prisión por el secuestro del publicista brasileño, le tocaban beneficios, estos le fueron negados, por la prisión preventiva que cumplía producto de la extradición solicitada por Chile.

Carroza explicó, que la petición del exfrentista no es por que se le conmute la pena por el tiempo que cumplió preso en Brasil por el secuestro de Washington Olivetto, sino por el tiempo que simultáneamente estaba detenido producto de dicho proceso.

“Ese abono es discutible, por tanto hay apreciaciones distintas. Ayer escuchaba que el ministro de Justicia (Hernán Larraín) y de RR.EE. (Teodoro Ribera) hablaban de que ese abono no correspondia. También escuchaba al abogado de las partes, el señor Hermosilla (Luis, representante de la familia Guzmán) que decia que sí procedia. Por lo tanto quien va a tener que resolver soy yo, y eso tendré que recoger todos los atecedentes que sean necesarios para tomar una determinación”, indicó el juez.

Carroza además dijo que Hernández Norambuena no profundizó en aspectos de la fuga desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, pues “entiende que no es parte de la extradición. Es entendible, el tiene derecho a guardar silencio, tampoco manifiesta interés en hacerlo porque podría autoincriminarse, que también es un derecho que tienen las personas. O podria incriminar a terceros, que es un tema que él dice que por los años que han transcurrido no es un tema para él. Por consiquiente, respecto de ese tema señala que no va a declarar”.

En la conversación, el exfrentista, sin embargo, le señaló al juez “una situacion muy especial: el hecho de que para cubrir el canastillo en que escapan, se cubrió con chalecos antibalas. Entonces habia que comrpar esos chalecos para poder hacer esa cobertura, y quién entregó esos chalecos antibalas, o a quien se adquirieron, entonces es un tema, tendría que decir quién es, cómo, cuándo, es un tema que no quiere entregar esa informacion”.