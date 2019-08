Andrés Chadwick tras declaraciones del Presidente por acusaciones a Bernardino Piñera: "No vemos ninguna contradicción"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a las críticas que ha tenido Sebastián Piñera luego de su afirmar que le costaba creer en una denuncia hecha 50 años después en marco de las acusaciones en contra del arzobispo Bernardino Piñera.

Según Emol, el secretario de Estado aseguró que "lo que ha dicho el Presidente de la República es y representa la declaración oficial del Gobierno y yo, como ministro del Interior y jefe de gabinete, no tengo nada que agregar a lo dicho por el Presidente".

Al ser consultado sobre si las declaraciones se cruzan con la legislación que declara imprescriptible en el tiempo los delitos de abuso sexual contra menores de edad que impulsó el Gobierno donde Chadwick afirmó que "no cambia en nada el principio de la Ley".

"Porque no dice relación con la investigación de los hechos y la aplicación de la ley. Por lo tanto, vuelvo a señalar, el Presidente ha sido claro en el día de ayer. (...). No vemos ninguna contradicción, ha sido claro el Presidente, porque no dice relación con la Ley de imprescriptibilidad" explicó el ministro.

Finalmente, Chadwick insistió que "lo que ha dicho el Presidente me interpreta plenamente".