Gobierno aseguró que los precios de frutas y verduras "no deberían" aumentar por sequías

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, conversó con Radio Cooperativa sobre los precios de las frutas donde aseguro que "no deberían" aumentar por la sequía que afecta a gran parte del país que llevó a decretar emergencia agrícola por escasez hídria en cuatro regiones.

El secretario de Gobierno aseguró que "no debiéramos tener alteración de precios porque no hemos tenido heladas y ustedes saben que las heladas de fines de invierno afectan mucho la producción. Por suerte, no hemos tenido heladas, tenemos una producción normal de hortalizas y de frutas en general, así que no debiéramos tener".

Además, Walker sostuvo que sólo se han visto alzas "en los productos normales de esta fecha (estación), ejemplo, en esta fecha empiezan a escasear las manzanas, las peras, los kiwis, algunas hortalizas, baja el volumen y sube un poco el precio"

A raíz de esto, el ministro de la cartera dijo que el atribuir el aumento del valor de los productos a esta emergencia agrícola "es una especulación".