Alcaldes se unen para enfrentar la delincuencia en comunas lejanas

Según informó el diario hoyxhoy , personal del OS9 de Carabineros encontró ayer un "arsenal" dentro de un domicilio en Puente Alto, ubicado a una cuadra del lugar donde el 8 de agosto se produjo una balacera en un local de tragamonedas que acabó con cinco víctimas fatales. Aquel ataque fue el que desató la molestia del alcalde Germán Codina, quien cuestionó la ausencia de autoridades del Gobierno en la zona, más aún cuando días después la Subsecretaría de Prevención del Delito se movilizó para un robo a un auto en Las Condes.

Aquel malestar llevó al jefe comunal, quien preside la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), a unirse con unos 20 alcaldes del país para denunciar lo que a su juicio es una "desigualdad" en la distribución de recursos para la seguridad pública.

"Esto no es una camotera contra las comunas del sector oriente (de Santiago). Sabemos que no son ellas las que tienen que financiar el progreso de Chile, pero sí creemos que a las otras comunas, que no tienen recursos, el Estado tiene que entregarle los patines para que puedan tener políticas de verdad para enfrentar la delincuencia", manifestó Codina.

Entre los alcaldes capitalinos que se cuadraron con la autoridad estuvieron Daniel Jadue (Recoleta), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Claudio Castro (Renca) y Gonzalo Durán (Independencia). Este último afirmó que la ausencia de autoridades en casos como lo ocurrido en Puente Alto "genera la sensación de que hay ciudadanos de primera y segunda categoría".

Durán, que preside la comisión de seguridad ciudadana de la AChM, enfatizó que las autoridades "deben entregar señales" de que todas las personas reciben el mismo tratamiento, agregando que sin esto se crea la percepción de que "la seguridad de un vecino de Puente Alto o alguna comuna de región no valiera lo mismo que alguien de una comuna en la que se genera tanta alarma pública cuando es víctima de un delito, especialmente de la zona oriente de Santiago".

Tras la reunión entregaron una declaración de 8 puntos en los que piden reponer el programa de previsión del delito, transparentar información policial, entre otros.

Durante el allanamiento en Puente Alto de ayer se encontraron municiones, miras láser, $30 millones en drogas y dispositivos que según la policía serían idénticos a los utilizados en el tiroteo.

El operativo no dejó detenidos al no haber moradores por lo que a dos semanas de la balacera no hay culpables en el caso.