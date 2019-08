Raquel Argandoña reveló el consejo que le dio "Kel" sobre su vejez

11:36 “Organízate, organiza tus lucas, yo igual, cuando seas viejita igual yo me voy a preocupar de ti, pero yo no me voy a preocupar como eres tú con la abuela“, fueron algunas de las palabras de la egresada de derecho a su madre.

Raquel Argandoña conversó con Patricia Maldonado en el programa “Sin Límites” de Radio Agricultura, sobre un concejo que le dio su hija “Kel” Calderón.

Incluso, aseguró que quedó preocupada y por lo mismo, decidió compartirlo con los auditores. “Organízate, organiza tus lucas, yo igual, cuando seas viejita igual yo me voy a preocupar de ti, pero yo no me voy a preocupar como eres tú con la abuela“, fue una de las palabras de Kel a su madre.

La “Raca”, agregó que la egresada de derecho le dijo: “´Mamá yo siempre voy a estar pendiente, pero quiero que sepas que si yo quiero un postgrado y tú estás viejita, yo lo voy a ir a hacer, no voy a dejar de hacer mi vida por acompañarte a ti´”.

Y agregó: “‘No es que te vaya a abandonar, que no se entienda mal’ y yo dije, ‘me parece fantástico’. Igual me remeció el cuento“. A todo esto, Argandoña replicó: “Yo dije: ‘Okey, voy a ordenarme y voy a disfrutar lo que yo tengo, por eso si voy a viajar ahora viajo, porque cuando yo necesite una asistencia me voy a quedar en mi casa que me atiendan y para eso he trabajado toda mi vida, para tener una vejez digna'”, concluyó.