Mahmud Aleuy criticó dichos de Cecilia Pérez sobre el PS: "De qué pedestal esta señora se permite hacer esa afirmación"

12:52 El ex subsecretario del Interior de Bachelet, aseguró que el Gobierno "ha perdido progresivamente el control de la agenda. Y, además, ha dejado al gabinete como un gabinete interdicto”.

El exsubsecreatrio del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, Mahmud Aleuy, abordó la polémica que ha envuelto al Partido Socialista con el Gobierno, luego de los dichos de la vocera Cecilia Pérez sobre los supuestos vínculos con el narcotráfico.

Según dijo al programa Las Cartas Sobre la Mesa de Infogate, tiene la “impresión” de que el “gobierno le ha dejado de dar conducción a Chile y a mi juicio los chilenos no nos merecemos eso. Ha ido socavando, más de lo esperado, las relaciones entre las instituciones. (…) Ha perdido progresivamente el control de la agenda. Y, además, ha dejado al gabinete como un gabinete interdicto”.

Asimismo, agregó que “no hay señales de que eso se vaya a modificar en el corto plazo, hay que establecer un esquema de trabajo entre el Parlamento, y los actores involucrados en cada caso”.

En cuanto a Cecilia Pérez, insistió en que “uno no puede andar denostando a las instituciones, el PS es una institución en Chile. Y puede tener un problema específico, muy preciso, e incluso, uno podría decir ‘sabe, no se tomaron las medidas a tiempo’, pero eso no le da derecho a nadie a decir que todos los socialistas estamos metidos en el narcotráfico”.

Y concluyó cuestionando “de qué pedestal esta señora se permite hacer esa afirmación. (…) Es una grosería lo que hizo”.