Presidente Piñera sobre proyecto que reduce jornada laboral: “Es malo (…) espero que no se apruebe”

El presidente Sebastián Piñera criticó, en una entrevista con Pulso de La Tercera, la iniciativa presentada por Camila Vallejo que busca reducir la jornada laboral a 40 horas y dijo: "El proyecto del PC es malo porque no corrige un problema gravísimo en nuestra legislación, que es su extrema rigidez y porque no permite ninguna capacidad de gradualidad de adaptación. Ese proyecto, que espero que no se apruebe, destruiría entre 200 mil y 350 mil empleos".

Haciendo referencia a las críticas recibidas por el sector empresarial respecto a la supuesta "carga excesiva" que supondría el proyecto para ellos, el mandatario comentó: “Por eso que hemos planteado, porque somos serios y responsables, que este ajuste se produzca gradualmente en un plazo de ocho años. La sociedad puede absorber un punto y medio de mayor costo laboral por año durante ese plazo, pero para ello es clave que la economía chilena crezca".

Al ser consultado por el momento económico que vive el país, el jefe de Estado explicó que “el promedio de crecimiento de Chile en 2018-2019 va a ser 3,5% aproximadamente, que es el doble del promedio del gobierno anterior. Dijimos que íbamos a duplicar la capacidad de crear empleos y estamos creando empleos a un ritmo de 170 mil al año, el doble que en el gobierno anterior; dijimos que íbamos a mejorar los salarios y la productividad, lo que ha ocurrido; dijimos que íbamos a recuperar la inversión, que había caído durante los cuatro años del gobierno anterior, y la inversión se ha levantado y con fuerza".