Joven grabó a su presunto abusador en Providencia

La joven de 19 años, María Jesús Uribe, vivió un impactante abuso sexual cuando fue abordada por un sujeto, mientras estaba con un amiga en el Parque Uruguay en la comuna de Providencia, luego de eso buscó a su agresor y grabó un vídeo que subió a redes sociales.

La denunciante relató que “llega un sujeto de mediana edad, como de 1,60 metros, tes morena y buzo entero gris a preguntarnos si sabíamos quien vendía pito por esos lugares. Le respondemos que no y comienza a decir que le habían informado que nosotras éramos los traficantes del lugar. Que él tenía atados con su sobrina y con la gente que vendía drogas, que necesitaba literalmente tajearnos y en ese momento procedió a sacar su navaja cortapluma”.

“Nos dijo que estuviéramos tranquilitas, que si nosotras cooperábamos con él, él no nos iba a ser nada. Que sólo quería saber si teníamos drogas en nuestras pertenecías. Por la manipulación y el miedo ambas pensamos lo mismo: ‘que revise las mochilas y que se vaya'” continuó la joven.

Tras el horrible episodio, en una entrevista con el matinal "Contigo en La Mañana", la joven detalló que “después le dice a mi amiga que necesita revisarnos en la ropa, si es que no teníamos escondida la droga. Obliga a mi amiga a levantarse la polera con la navaja en su estómago y procede a hacer un toqueteo”.

También, María Jesús relató que luego el desconocido les revisó los bolsillos de los pantalones donde tocó mas de la cuenta. “Este sujeto se acerca a mi amiga y nos dice que sus informantes le dicen que guardan sus cosas en las zonas íntimas. Pidió que se abriera los pantalones, que estuviéramos tranquilas y se va. Nos quita los cordones de los zapatos y nos amarra a ambas las piernas. Para que no pudiéramos correr. Tomas los celulares, nos saca los anillos y dice que va a dejar las cosas en las mochilas, en nuestra espaldas. Nos amenaza que nos nos demos vuelta, que no gritemos, porque está con gente”.

“Fue frustrante. Daban ganas de tirarse contra el tipo, pero no podía hacerlo porque estaba con un arma”.

Peor la historia no terminó ahí, pues cuatro días después salió junto a su hermano a buscar al hombre. La joven se trasladó al mismo parque u sólo demoró 10 minutos en reconocerlo. “Me acerco a él y le preguntó a la hora. Me dijo, ‘señorita es tarde’. Ahí se me vinieron todos los recuerdos porque en todo momento, cuando ocurrió el abuso, nos decía ‘señoritas'” señaló.

Tras encararlo y grabarlo, el hombre fue detenido por Seguridad Ciudadana que transitaba en el lugar. Con respecto a esto, el sujeto había sido fformalizado y deado en prisión preventiva por 61 días mientras duré la investigación.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, también conversó con el mismo programa donde indicó que quiero felicitar a la víctima por haber actuado de esta manera. Nosotros lo andábamos buscando, pero cuando se tiene descripciones vagas es difícil saber lo que se anda buscando. Nosotros teníamos cuatro denuncias y Carabineros tenía otras siete”.