Gobierno anunció nuevo plan de inversiones por US$ 600 millones en agenda de aceleración económica

12:48 Más de la mitad de la cifra total será invertida en lo que resta de 2019. Habrá aceleración por US$ 63 millones para proyectos de riego.

El gobierno anunció inversiones por cerca de US$ 600 millones, como parte de una tercera parte de la agenda de aceleración económica, que en las dos etapas anteriores, significó inversión es por US$ 1.400 millones y US$ 1.034 millones.

La agenda, apunta a un trabajo conjunto realizado entre los ministerios de Hacienda, Economía, Salud, Agricultura, Vivienda y Desarrollo Social.

De la cifra total, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que cerca de US$ 355 millones, serán invertidos durante este año.

En vivienda, algunas de las medidas son US$ 218 mil para 5 mil subsidios adicionales para el fondo solidario de elección de vivienda para familias vulnerables, el adelantamiento de 88 iniciativas de inversión urbana y el adelantamiento del pago de subsidios en 2019, informó el gobierno.

En el MOP, en tanto, los proyectos apuntan a US$ 150 millones en nuevas obras públicas en todas las regiones del país, en una cartera de 145 iniciativas a ejecutar a partir de los próximos días, entre ellas vialidad, hidráulicas, aeropuertos y agua potable rural.

Salud adelantará adquisición de equipamientos que estaban programados para 2020, entre ellos, monitores de alta complejidad, catres clínicos, equipos de Rayos X, ambulancias, ecotomógrafos y sillones dentales.

En materia agrícola, se producirá la aceleración de inversiones por US$ 63 millones en proyectos de riego, mediante la ampliación de concursos vigentes.

El ministro de Hacienda dijo que "todas estas medidas llevan a mejorar la calidad de vida de los chilenos".

"Con esto estamos llegando a los US$ 3 mil millones de aceleracion económica, en torno a un punto del PIB en aceleracion de inversiones que son necesarias para el páis", dijo Larraín.

El secretario de Estado además, indicó que ante el recrudecimiento de la guerra comercial, "Chile no esta inmune, no estamos blindados, pero estamos bien preparados para enfrentar una situacion que es de por si compleja".