Vocera de Gobierno por dichos sobre el PS: "No me corresponde a mí ni contradecirme, ni nada"

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió nuevamente este lunes a sus dichos sobre el Partido Socialista (PS) y los supuestos vínculos con el narcotráfico. Todo esto, después de que el conglomerado de oposición anunciara que interpondría una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

En este sentido, según consignó Emol, la vocera aseguró que “no me corresponde a mí ni contradecirme, ni nada", aseguró, reiterando que “mis preguntas y declaraciones y que quede muy claro, nunca han responsabilizado institucionalmente al PS y menos a todos sus militantes”, agregó.

Además, aclaró que sus preguntas y declaraciones “apuntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del PS con el narcotráfico en la comuna de San Ramón". A esto, sumó su calificación sobre la denuncia “que han presentado tres senadores de la oposición no tiene ningún fundamento legal, pero a mí lo que me corresponde como ministra, pero sobre todo como ciudadana, es colaborar con esta investigación".

“Me he puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público para declarar voluntariamente cuando así lo determine, aportando los antecedentes de público conocimiento que son declaraciones y acusaciones que han hecho dirigentes, parlamentarios y ex presidentes del PS", agregó, reiterando que no ha sido citada “formalmente”.

Por otro lado, comentó sobre la baja en su aprobación, que cayó siete puntos. “Hay semanas en que subimos la aprobación y otras en que bajamos, y como Gobierno y así lo ha señalado enfáticamente nuestro Presidente, trabajamos por convicciones que apuntan a fortalecer la democracia y también la transparencia, y poder cumplir con los compromisos del programa de gobierno”, reiteró.