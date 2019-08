Mineduc envió decreto a Contraloría para revocar Premio Nacional de Educación a Hugo Montes

Este lunes la ministra de Educación, Marcela Cubillos, confirmó que envió hasta la Contraloría el decreto que busca revocar la calidad de Premio Nacional de Ciencias de la Educación 1995 al profesor y diácono Hugo Montes Brunet. Todo esto, luego de las acusaciones por abusos a menores que se levantaron en su contra.

Fue a través de un Reportaje de T13 donde se reveló las acusaciones de abuso sexual contra el ex Rector del Colegio Saint George.

La investigación tomó el testimonio de un exalumno del colegio San Esteban Diácono de Vitacura, al que llegó en séptimo básico, en el año 1994 y egresó en 1999. Allí conoció a Hugo Montes Brunet, fundador y rector del establecimiento educacional.

Además, Montes fue acusado, en 2010, por ex estudiantes del colegio de haber abusado o intentar abusar de ellos. “Yo no pretendo lograr perdonar, que lo perdone Dios si es que existe. Yo a él no lo voy a perdonar nunca, pero quiero descansar, quiero que descanse la gente que ha sido víctima de él”, dijo en ese entonces el denunciante.