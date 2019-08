Ignacia Michelson habló sobre su quiebre con Sargento Rap: “Que haga lo que quiera”

"Muchos me están mandando mensajes sobre Sargento, que está con otra niña. La verdad no tengo idea quién es. Ya no hablo con él desde el martes... es cosa de él, que haga lo que quiera, nosotros no hablamos, no hay comunicación, no hay nada".

Así contestó Ignacia Michelson a las preguntas que distintos usuarios han realizado sobre su relación con Sargento Rap. La ex chica reality aseguró que desde que el mexicano partió de viaje no han tenido comunicación.

Incluso, la modelo fue más allá y en distintas fotografías compartidas a través de la red social, ha escrito frases alusivas a su compañero de encierro.

"Ahora tengo respuesta. Cuando creí que Dios me había abandonado en el peor momento de mi vida, me doy cuenta de que me salvó. Y yo casi dudando de su existencia... Con Dios, todo", sostuvo.