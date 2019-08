Carabineros dio de baja a funcionario que disparó ebrio y fue acusado de intento de asalto al exterior de una comisaría

Carabineros confirmó que desarrollará un proceso administrativo y que dará curso a la baja del funcionario que protagonizó un incidente con disparos a pasos de la Segunda Comisaría de Santiago, ubicada en calle Toesca, en el barrio República, durante la madrugada de este martes.

Según los antecedentes del caso, el funcionario policial, en estado de ebriedad, realizó disparos al aire y fue acusado por un reportero gráfico de un intento de asalto.

El jefe de zona metropolitana oeste de la institución, el general Enrique Monrás, dijo que el carabinero está detenido por desórdenes.

"Es un funcionario de Carabineros que efectúa disparos, fue reducido por personal nuestro y en la actualidad se encuentra detenido por desórdenes y además se ha iniciado un proceso administrativo que va a ser recibido por el prefecto de la prefectura central para posteriormente ser dado de baja", sostuvo el oficial.

En tanto, el fiscal Felipe Olivarí informó que la situación se dio luego que el carabinero participara de una supuesta fiesta, y que realizó los disparos ofuscado “por no poder seguir carreteando, al parecer”, descartandi el intento de robo por el cual fue acusado el funcionario policial, asegurando que el único antecedente es la declaración del reportero gráfico que realizó la denuncia.

"La teoría del posible delito del robo, los antecedentes que tenemos es la declaración del reportero gráfico que señala que escuchó que el funcionario de Carabineros le decía a una tercera persona que supuestamente tenía la intención de sustraerle los equipos. Por ahora eso es lo único que habría, sin perjuicio de que se está investigando, se están haciendo diligencias, pero por ahora eso es lo único que tendríamos con respecto a este supuesto robo", dijo el persecutor.

Asimismo, sostuvo que pasará a control de detención por el delito de desordenes públicos.

"En principio, lo claro es que tenemos un delito de desórdenes públicos y por eso está detenido, por haber disparado en la vía pública, y por eso va a pasar a control de detención en la tarde", añadió sobre la situación del funcionario.

Además, el fiscal Olivari afirmó que para realizar los disparos, el acusado no utilizó su arma de servicio si no que "un arma particular, pero que está debidamente inscrita".