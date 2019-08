Aprueban proyecto que aumenta penas para quienes "chatean" mientras conducen

La Comisión de Transportes del Senado aprobó el proyecto busca entender el aumento de accidentes provocados por conducir en forma distraída usando celulares, calificándola como una infracción gravísima.

El proyecto contempla que esta infracción sea considerada como gravísima, aumentado la multa de 1,5 a 3 UTM ($72.500 a $145.000), excluyendo a aplicaciones de geo-referenciación o mapas.

Según informó Carabineros las cifras oficiales de los accidentes o siniestros viales causados únicamente por no conducir atentos a las condiciones del tránsito han ido en un aumento progresivo y peligroso durante los últimos 10 años.

Carolina Figueroa, perteneciente a la Fundación Emilia y propulsora del proyecto manifestó que "este es un avance significativo. Efectivamente la cantidad de siniestros por distracciones han ido en aumento durante los últimos 10 años y lamentablemente las personas no van con sus cinco sentidos puestos en la carretera solo por contestar una llamada o escribir en el grupo de WhastsApp".

Por su parte, la directora de la ONG "No Chat", Claudia Rodríguez, aseguró que "hay que erradicar el chat de la conducción y que el uso y manipulación del celular no esté presente. No son conductas compatibles y al aumento de las penas y multas, también se debe agregar una mayor fiscalización y educación".

Es importante precisar que según los datos de Conaset, un segundo de distracción al volante implica una reacción tardía que a 60 kilómetros por hora, significa avanzar 127 metros, aumentado la posibilidad de accidentes.