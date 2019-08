Aníbal Mosa: “Lo que me pida la presidenta Bachelet, lo haría”

11:56 El presidente de Blanco y Negro, manifestó que no descartaría llegar a un cargo de gobierno en caso de que la ex Presidenta compitiera nuevamente por llegar a La Moneda.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, concedió una entrevista en donde manifestó que no descartaría llegar a un cargo de gobierno en caso de que Michelle Bachelet compitiera nuevamente por llegar a La Moneda.

El timonel de Colo Colo fue consultado por el diario La Cuarta sobre si está interesado en ser ministro de Deportes, a lo que respondió que “lo que me pida la presidenta Bachelet, lo haría”.

No obstante, aclaró que “la gente me ha pedido que ejerza un cargo (alcalde o parlamentario). Y si bien me gusta el servicio público, porque heredé esa vocación de mi padre, hoy estoy concentrado en Colo Colo”.

Mosa señaló sentirse cercano a la izquierda, resaltando la figura de Bachelet, calificándola como una “tremenda líder” que “es un patrimonio de la democracia chilena y hoy es una alta comisionada de los derechos humanos de la ONU y quién sabe si el día de mañana logra ser la Secretaria General”.

Finalmente, en el plano personal, fue consultado sobre si consume algún tipo de drogas, lo que descartó totalmente, sentenciando que “han dicho un montón de cosas de mí, pero está en la mente de las personas que escriben esas cosas, pero como te digo, no me incomoda ni me molesta”.