Seguidores de Macarena Tondreau se debatieron por imagen donde muestra tratamiento de belleza

"Por un verano sin poncho!!! Siendo constante y entregándome en las manos del equipo (...) estoy casi llegando casi a mis 44 años orgullosa de mi cuerpo y amando cada detalle de él". Este fue el mensaje con el que Macarena Tondreau generó una serie de críticas por parte de sus seguidores.

Las palabras acompañaron una postal donde aparece la animadora en traje de baño, realizándose un tratamiento de belleza. Muchas usuarias se fueron en picada contra ella, asegurando que muchas otras mujeres podrían tener "el mismo cuerpo si tuvieran dinero".

"No hay mujeres feas hay mujeres pobres, que no pueden acceder a esos tratamientos costosos”, fue otro de los comentarios. Y se sumó otro de una usuaria que la llamaba a "pensar en las mujeres que tiene su guatita de delantal y que ha sido tanto la frustración por no tener los recursos para operarse que el propio Estado se está hediendo cargo y financiado las cirugía. Desubicada…”.

Sin embargo, también otros de sus seguidores salieron en su defensa, respaldando lo cuidados que le da a su cuerpo y criticando a quienes escribieron estos mensajes en su fotografía.

Incluso, fue la misma Tondreau quien respondió a los cuestionamientos. "Recibí comentarios agresivos de mujeres. No entiendo que mujeres maltraten a mujeres. Ya tenemos que lidiar con el machismo en Chile”, sostuvo.