Vocero de la Suprema por asalto en Plaza Vespucio: “La batalla (contra la delincuencia) se ha puesto más dura, más difícil”

“Es terrible” fue lo primero que dijo el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, sobre el asalto ocurrido ayer domingo en el mall Plaza Vespucio cuando 10 asaltantes ingresaron con pasamontañas, chalecos antibalas y pistolas para robar una tienda de electrónica. El episodio generó temor en el público y los locatarios, luego de que los asaltantes dispararan al interior del recinto.

Consultado si cree que se está perdiendo la batalla contra la delincuencia como dijo el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, hace algunas semanas, Cisternas dijo: “Yo diría que no. El análisis hay que hacerlo en un contexto mucho más global” y recordó un estudio que apuntó a Santiago como una de las ciudades más seguras de Latinoamérica.

“De todas maneras es terrible pensar que uno puede ir a un mall que se piensa en este mundo del consumo como el lugar de tranquilidad, ir con los niños el día domingo, me tomo un helaito, por último miro las vitrinas y me encuentro con esta cosa terrible”, agregó. “Ahí hay niveles de audacia que son dignos de una explicación sociológica más profunda y naturalmente es la gran demanda, la demanda de la prevención, de qué medidas tomar que es una cuestión está fuera del ámbito del Poder Judicial, es un desafío. Y no me gustaría estar en el puesto de quien tiene ese trabajo por hacer”.

“No creo que estemos perdiendo la batalla pero sí creo que se ha puesto más dura, más difícil. Entonces eso requiere no sólo penas mayores, que es una cuestión a discutir sino que algunas actividades más originales para la actividad de la prevención”.