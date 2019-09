Nicolás Monckeberg tras aprobación de artículo clave de las "40 horas": "Como Gobierno en esto no vamos a transar"

21:34 "El PC ha encabezado una cruzada que no tiene mucha sustancia y que lamentablemente insisto, afecta las remuneraciones de los trabajadores", aseguró el ministro del Trabajo.

"Lamentablemente es un proyecto que trasgrede todas las reglas y que ningún gobierno serio puede aceptar. Primero porque afecta la remuneración de los trabajadores y segundo porque lo hace de una forma tal que pone en riesgo su empleo".

Así se refirió el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, a la aprobación del eje central del proyecto impulsado por la oposición que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. El jefe de cartera volvió a criticar la iniciativa, insistiendo en que "el PC ha encabezado una cruzada que no tiene mucha sustancia y que lamentablemente insisto, afecta las remuneraciones de los trabajadores y nosotros como Gobierno en esto no vamos a transar, en el sentido de que no vamos a dejar que se juegue con el sueldo de los trabajadores".

Con ello, manifestó que espera “que los parlamentarios serios respeten y hagan respetar la Constitución, y el gobierno tiene la obligación de respetarla. Si el Congreso no quiere respetar la Constitución, nosotros vamos a exigir que esta se respete".