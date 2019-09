Familia afectada por accidente de avioneta en El Bosque: "perdimos todo, andamos con ropa prestada"

Si bien hubo una cuota de fortuna en el hecho de que la familia Morales Díaz no sufriera un accidente fatal cuando en su casa, a las 13:30 horas el día de ayer, capotó una avioneta del grupo Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), a la luz del día siguiente esto no los reconforta cuando se enfrentan ante el hecho de haber perdido su hogar y todas las posesiones materiales que en el tenían.

Karen Morales señaló al medio Emol que "Yo pensé que era un cable, que había explotado un cable y nunca dimensioné que era una avioneta, fue terrible", recordando el momento del accidente, cuando se encontraba al interior del departamento junto a su hija (11), su hermano y su mamá.

La afectada señaló que "Estábamos acostados en mi pieza con mi hija, mi hermano estaba en la pieza en la que hubo el accidente. Yo me levanto y justo voy camino a la cocina y siento la explosión, despierto a mi hermano de los gritos 'ayúdame, ayúdame a tirar agua'. A mi hermano le había saltado algo en la oreja, se la quemó, también le saltó al brazo, a la nariz, un poco en la cara, fue terrible ese momento, rescatando a mi hija. El humo, el incendio, se comió todo de una, se consumió todo, toda la pieza".

Ante la dramática situación la familia no tuvo otra opción más salir rápidamente de la casa, sin la posibilidad de salvar nada.

Aunque Karen recuerda que "Yo volví a entrar pero me sacaron, volví para ver si podía rescatar algún documento, pero el humo me ganó. Me llevaron de urgencia al Samu, me pusieron suero, oxígeno, fue terrible".

La mujer señaló que "En esta fecha siempre andan avionetas, porque están ensayando para el 18, siempre se ven avionetas, pero nunca pensamos que iba a pasar esto. Hay videos y todo que el gallo saltó y dejó que cayera donde cayera no más", añade con impotencia y agregó que "Estamos todos 'shockeados'. Mi hija no ha visto nada, se la llevaron, no quiero que vea nada tampoco, tiene 11 años, no quiero que quede traumada. Nosotros estamos mal porque perdimos todo, nuestros recuerdos, años de esfuerzo de mis papás, esta era su casa propia, no debían dividendo, no debían nada, esta era su casa".

Los seis habitantes del departamento, desconcertados, tuvieron que ir anoche a diferentes lugares por mientras encuentran un lugar donde vivir.

Además la familia ha criticado el actuar de la Fuerza Aérea frente a la situación, quienes les estarían ofreciendo únicamente soluciones "parche" ante un accidente del que la institución sería completamente responsable.

En esa línea Karen Morales acusó que "Hoy día aparecieron y ofrecen puros parches, 'no, es que vamos a ver, es que lo sentimos', es que después van a venir de nuevo. Mandaron gente para limpiar pero nosotros necesitamos algo concreto. Nosotros quedamos sin nada, sin ropa, sin nada, mi hija perdió sus cosas del colegio, perdimos absolutamente todo, andamos con ropa prestada".

De todas formas la afectada señaló que presentarán una demanda, la que llevarán "hasta las últimas consecuencias", e indicó que desde la FACh "tienen que pagar todo, esto no fue culpa de nosotros, es una negligencia de ellos".

En tanto el jefe de la división de bienestar de la FACh, Gastón Elsholz, señaló que "Tenemos plena disponibilidad para poder apoyarlos en alojamiento, tenemos un hotel que está cerca de la villa Tantauco, existen habitaciones que podemos entregarles de inmediato, pero ellos han desistido", indicó.

Y agregó que "lo primero es apoyarlos directamente con habitabilidad, con apoyo psicológico, apoyo de asistentes sociales, de manera que podamos en los próximos días entregar esa primera ayuda y por supuesto tenemos nosotros un comité de crisis que está funcionando desde el día de ayer, que estamos evaluando los próximos pasos a seguir para continuar apoyando en forma permanente a todas las familias afectadas".

Respecto al responder ante los daños y pagar los gastos asociados a las reparaciones, Elsholz indicó que "estamos evaluando porque la verdad es que hay muchos costos involucrados, vamos a ir paso a paso, hay prioridades, estamos agregando las prioridades más urgentes y vamos a ir evaluando cada una de las necesidades que tenga la gente para poder volver a la situación normal".