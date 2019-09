Ministro de Agricultura entra al debate por COP25: “El empresario que no se sume a esta producción sustentable no puede seguir ”

“No leí la entrevista a Fernando Barros pero sí le puedo dar mi opinión respecto a la COP 25. Creo que la COP 25 ha sido una gran idea, el Presidente de La República ha sido muy valiente en traer la COP 25 a Chile. Tenemos que enfrentar el tema del cambio climático, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en forma sustentable, agricultura tenemos que hacerlo respetando el medioambiente, respetando a las personas. Lo que hemos aprendido en estos cuatro o cinco meses, en este debate entre científicos respecto del cambio climático ha sido muy importante”.

Así reaccionó el ministro de Agricultura, Antonio Walker, al ser consultado por el debate que instaló el abogado Fernando Barros, quien criticó el financiamiento que el empresariado está dando a la cumbre ambiental.

Para el titular de la cartera, la COP 25 “es una gran oportunidad para conquistar los mercados internacionales porque no se puede producir de cualquier forma, todo lo que hagamos tiene que ser de forma sustentable”. “No va a ser viable en el futuro producir si no es en una forma sustentable. ¿Qué es? Respetar el medio ambiente, respetar a las personas. Nosotros tenemos que influir positivamente en el cambio climático”, dijo en Radio Universo.

Consultado sobre si siente que hay empresarios negacionistas frente al tema, Walker dijo que “es un debate muy interesante (…) en el ministerio los hemos convocado a todos”. “Acabo de viajar a China con todos los gremios agrícolas (…) y veo como todo en la vida que hay gente que se resiste o que no entra en este sistema de producción y mucha otra gente que sí está consciente de que lo que hagamos tiene que ser en forma sustentable”.

“El respeto es para todo, es para producir, es para conversar, es para debatir. Aquí entramos a otro mundo (…) esto llegó para quedarse, hay que enfrentarlo y el empresario que no se sume a esta producción sustentable no puede seguir produciendo y el marcado lo va a castigar”, agregó.

Según su visión, “la trazabilidad es clave, la inocuidad es clave, usted puede producir paltas pero tiene que producir paltas de una forma sustentable” dijo señalando que casos como Petorca “lo hemos hecho todo mal”. Advirtió que el otro extremo es caer en las miradas fatalistas de no producir nada: “hay que ser muy equilibrado. Yo he visto fanatismo de los dos lados, que es lo que no me gusta, a que haya una postura central, equilibrada”.

Dijo que en el futuro “va ser mal negocio, el mercado lo va a castigar porque el consumidor quiere trazabilidad, quiere saber cómo se produjo lo que está consumiendo y cuál es la huella que dejó, es lo que viene en el futuro”. “Eso va a ser rentable, el que se sume a esta sustentabilidad, además le va a ir bien desde el punto de vista económico”.