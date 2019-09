Isabel Allende y ausencia de acto por el 11 en La Moneda: “Ahí hay mucha gente que parece no haber entendido el dolor que significó ese golpe cívico militar”

La senadora del Partido Socialista e hija del expresidente Salvador Allende, Isabel Allende, se refirió a la decisión del gobierno de no realizar un acto conmemorativo de los 46 años del golpe de Estado.

“Me deja absolutamente indiferente. No vale la pena hacer un acto si no se siente y ahí hay mucha gente que no tiene ningún sentimiento, parece no haber entendido el dolor que significó ese golpe cívico-militar”, dijo la parlamentaria, según informó Cooperativa.

La senadora, quien fue parte del homenaje que realizó la directiva del PS, dijo además que la decisión del gobierno de no realizar un acto, es “un problema interno de Chile Vamos”.

“Cuando recordamos, recordamos el presente. No queremos repetir ese pasado que jamás debiera volver a Chile, que es la violación de los DD.HH.”, señaló.

Esta jornada la Fundación Allende donó al Museo de la Memoria, una carta escrita por Hortensia Bussi, la esposa del ex presidente Salvador Allende, a su hija Beatriz, al día siguiente del golpe de Estado.

"El lugar es el más indicado, estar en el Museo de la Memoria porque se trata de eso, de reivindicar la memoria y el museo nos testimonia las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron a partir del 11 de septiembre del 73", dijo la parlamentaria, quien además planteó que "no logro entender que algunos pretendan que aquí no deben conocerse los hechos, o deben negarse los hechos, o esta actitud negacionista que uno observa y los aires que se notan este año como nunca y a mí me duele, porque es no entender que la única manera que tenemos que aprender los horrores que vivimos para que nunca más se vuelvan a repetir"