Vanesa Borghi criticó duramente a Luis Pettersen: "¿Por qué habla ahora?"

Ayer Luis Pettersen hizo declaraciones, en "Contigo en La Mañana" y aseguró que Fernanda Maciel fue secuestrada por al menos 4 días.

[RELACIONADA=615235}

A raíz de esto, pues esta mañana en el matinal "Hola Chile" el abogado de la familia de la joven fallecida, Pedro Díaz, aseguró que Luis sacó "desde su rabia" y que “para la parte nuestra ha sido todo trabas. La familia también está indignada con todo lo que ocurre”.

“No lo comparto, pero entiendo a Luis y también entiendo a Paola. No puede no haber rabia”, agregó.

Además la panelista del programa matutino, Vanesa Borghi, interrumpió al abogado para cuestionar el actuar de Luis Petersen y expresó que “me llega a doler la guata el pensar que Luis Pettersen sabía algo desde el principio. Primero, porque estamos hablando de la muerte de su esposa y de su hija; segundo, porque él fue un sospechoso… ¿ahí tampoco habló?; tercero, si está diciendo algo, ¿tiene las pruebas suficientes como para comprobarlo? Además, ¿él no estaba siendo amenazado? ¿Por qué habla ahora? Son muchas interrogantes que a mí no me cierrran, siento que son al aire”.

“¿Es obstrucción de la justicia si él sabe algo? Si él realmente sabía algo del principio, la verdad yo lo dudo. Encuentro raro que haya sabido algo desde el principio y no lo haya dicho”, concluyó la modelo.