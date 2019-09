Luis Pettersen hizo un duro descargo contra el perito y el "abogado de los narcos"

Tras las declaraciones que realizó ayer Luis Pettersen volvió a referirse a la investigación que busca esclarecer el crimen de Fernanda Maciel.

En una nueva conversación con el matinal de CHV, "Contigo en la mañana", el taxista relató que “aquí han habido puras trabas. Yo creo que pasa por la fiscalía. Por lo que yo pude entender, en un reportaje que salió, los que subarriendan el sitio de la bodega dijeron que ellos no podían autorizar el acceso de la doctora Cerda, que la fiscalía supuestamente les había dicho que no. Y después la fiscalía se contradice y dicen que ellos ya no tienen nada que ver, porque ellos ya sacaron todas las pruebas que habían y que la decisión está en los que subarriendan”.

Además, Pettersen agregó que “se han tirado la pelota entre ambos. Seguimos con las mentiras, seguimos con las especulaciones y si tengo que destapar la olla… ya que me he callado durante 1 año y ocho meses, que ellos no han sido capaz de ofrecerme asistencia médica, ni psiquiátrica ni psicológica”.

“Ellos piensan que porque uno sale hablando detrás de una cámara está bien y eso es mentira. Ellos no saben lo que me pasa cuando llego a mi domicilio. Tengo cambios anímicos”, declaró.

Pero eso no fue todo, de hecho los descargos más duros por parte de Pettersen, pues confirmó sus dichos y aseguró que "claro, son antecedentes que tengo, que yo los sé. Yo voy a patalear, ya basta con el abuso. Basta de pisoteos”.

“Aquí viene una abogada que se las cree saber todas. O el mismo payaso del perito que apareció con el otro abogado. Ya basta de robar pantalla. Yo lo único que quiero es terminar con esto”.