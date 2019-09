Jani Dueñas mostró cómo lucía hace 12 años: "No puedo creer cuánto sufría en ese momento"

"Sigo encontrándome con fotos de mi misma diez años atrás o más y me veo y no puedo creer cuánto sufría en ese momento, siempre pensando que no era tan linda, que no era tan flaca, que era tan narigona que tan poco labio que mucha pierna que tan poca teta, que nunca sería como las demás, que nunca sería suficiente".

Así comienza su reflexión Jani Dueñas, refiriéndose a su pasado y a cómo se sentía físicamente. La humorista publicó estas palabras en su cuenta de Instagram junto a una postal de hace 12 años.





"Ni siquiera les quiero decir “quiéranse a sí mismas” o “hueona tu podís”, simplemente, y no importa quien eres y no importa cuando leas esto: Déjate de leseras, eres más linda que la chucha. Y el tiempo de saberlo es hoy", concluyó.