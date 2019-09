General Juan Miguel Fuente-Alba acusa "falsedades" en su contra

10:46 El ex-número 1 del Ejército sostuvo que "cualquier persona es susceptible de cometer errores o equivocarse, pero de ahí a actuar con dolo o malicia en actos propios de su ejercicio profesional es de una probabilidad muy remota, por no decir particularmente difícil" apuntó.

El ex-comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba reconoció "errores", pero no delitos ante las graves acusaciones en su contra de la jueza Romy Rutherford y el fiscal José Morales por malversación de caudales públicos y lavado de activos.

“Se han agregado un sinnúmero de falsedades difundidas profusamente, que no solo me perjudican a mí, sino que al Ejército”, dijo Fuente-Alba por utilizar para sus lujos y uso personal $3.500 millones de pesos desde los gastos reservados de la institución castrense.

Fuente-Alba conversó con el diario "La Tercera" apuntando que durante los días que permaneció privado de libertad en el Batallón Militar de Peñalolén, tuvo siempre la sensación de "impotencia ante una situación incomprensible”.

El ex-número 1 del Ejército sostuvo que "cualquier persona es susceptible de cometer errores o equivocarse, pero de ahí a actuar con dolo o malicia en actos propios de su ejercicio profesional es de una probabilidad muy remota, por no decir particularmente difícil" apuntó.

“Durante años (desde 2016 al menos) he colaborado amplia y abiertamente con la justicia, sin ocultar nada (…) También fui yo mismo quien indiqué que tenía cuentas en el extranjero cuando presté declaración”, relató el ex-jefe militar.

Fuente-Alba añadió: “Se han agregado un sinnúmero de falsedades difundidas profusamente, que no solo me perjudican a mí, sino que al Ejército, dado que ejercí transitoriamente el cargo de comandante en jefe”.

En esa línea insistió que "hay que recordar que esta investigación comienza a raíz del fraude al Ejército con los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Allí se comenzó a desarrollar una sistemática difusión de informaciones falsas que llegaron hasta sostener que mi patrimonio provenía de los fraudes cometidos por otras personas, lo que ya era de conocimiento público. Comencé a colaborar con la justicia sin restricciones y me aboqué a la tarea de reconstituir al máximo lo logrado durante toda mi vida laboral activa desde los 18 años y de la única sociedad que he tenido en mi vida, que es mi sociedad conyugal constituida desde los 21 años. Toda esta información la he aportado a las investigaciones" sostuvo el retirado general.

“Mi familia, mis amigos de verdad se han mantenido siempre y fuertemente a mi lado. Eso me permitió enfrentar una situación tan adversa, prolongada y asimétrica”, agregó Fuente-Alba.

Consultado respecto a qué hizo mientras estuvo recluido, el general (r) -quien ahora está con arresto domiciliario en su casa en Chicureo– aseveró que tras sobreponerse “de la incomprensible situación de la que fui objeto”, comenzó a revisar “exhaustivamente los cargos formulados por la ministra en visita, análisis que permitió, junto a mis abogados, ir arribando a conclusiones que desmienten completamente los cargos”.

En esa línea, acotó que “uno de los momentos más duros durante ese encierro fue cuando el señor fiscal José Morales formalizó la investigación que ya había iniciado en noviembre de 2014. Eso fue duro, porque esos cargos se fundan y construyen en contra de toda la abrumadora prueba que ha sido aportada por mi defensa a la carpeta de investigación”.

Respecto de la difusión del caso en la prensa, apuntó que “con mi abogado estamos de acuerdo que la cobertura del caso ha sido muy sesgada, fundada en muchas imágenes inexactas y no ha profundizado en los hechos que desmienten los cargos”.

Finalmente, Fuente-Alba se refirió a su apodo que se ganó debido a su predilección por los automóviles Audi: El Señor de los Anillos.

“Considero que los automóviles marca Audi son de gran calidad y tienen características que lo hacen un vehículo fiable, seguro y amigable para el manejo. Sí, es una marca que me gusta. Si ello da lugar al mote que usted indica, allá ellos quienes lo usan”, sentenció.