Sobrevivientes de abusos por homilía de Celestino Aós: “Él no está a favor de las víctimas”

El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, Helmut Kramer, se refirió a la homilía del administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós, que entregó durante el del Te Deum ecuménico realizado durante la mañana de este miércoles en la Catedral Metropolitana.

En este sentido y según consignó Cooperativa “el señor Aós ha mostrado porque Jorge lo puso en ese lugar: para que sean acalladas las voces de los cientos y miles de chilenos y chilenas que han sido abusadas en forma sexual, de consciencia y de poder por parte de la iglesia católica", dijo.

Además, aseguró que Aós “con su silencio ha mostrado cuál es su postura: él no está a favor de las víctimas, él no está a favor de procesos reparatorios, no está a favor ni de verdad ni de justicia, él vino a callarnos".