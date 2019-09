Denuncian electricidad en rodeo y federación niega irregularidades

Un video que circuló ayer en redes sociales prendió las alertas de un tema recurrente en época de Fiestas Patrias: el maltrato animal en el rodeo. Según se ve en las imágenes un bovino está acostado en la medialuna de Pirque y es "despertado" por pequeños golpes eléctricos por una persona. ¿Electroshock? Según grupos animalistas sí lo es, según la federación está dentro de lo permitido.

Alexis Castillo, presidente de la Fundación EDRA, asegura que "el uso de electroshock para hacer que los animalitos se levanten cuando caen por dolor, por cansancio o por miedo, es algo lamentablemente habitual y recurrente".

En conversación con Emol, la Asociación de Criadores Cordillera de Pirque explicó que la situación fue mal entendida como un maltrato, pero que "el rodeo está normado y no se usa nada que no esté aceptado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) o no esté aceptado como las normas de manejo animal".

¿Es tan así? Según el veterinario, y además jinete, Emiliano Ruiz, lo que se usa en el caso del video no es electroshock, sino que es una picana eléctrica, que a diferencia del primero, se usa para movilizar al animal y no para incapacitarlo.

Explica que hoy el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dice que "para movilizar al ganado, en todos los campos de Chile se usan los cercos eléctricos o las picanas eléctricas y eso genera un estímulo de corriente, un despavilamiento del animal, y genera que este se movilice".

Según grupos animalistas estas polémicas ocurren pues no se pueden hacer acusaciones formales por falta de herramientas legales.