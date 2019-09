Luis Pettersen sobre caso Fernanda Maciel: "Fue sepultada con vida"

Tras revelar que Fernanda Maciel fue secuestrada Luis Pettersen aseguró que contaría más detalles del crimen de su pareja.

Al pasar dos semanas de aquello, en el matinal de CHV, Contigo en La Mañana, contó en exclusiva detalles de lo que ocurrido.

El taxista explicó cual era su motivación para hablar sobre esto y aseguró que "ya pasa a ser una burla por parte de todo el sistema público. Seguir periciando el cuerpo de mi señora y mi hija. Ya he pasado bastantes cosas durante este año y ocho meses. Hay que tener un poquito de respuesta. Quiero darle una sepultura digna”.

“Aquí las cámaras hablan por sí solas. Yo voy a hablar las cosas que tengo en conocimiento, porque ya basta. Basta del asunto”, agregó.

Ahí fue cuando recordó el momento en que se enteró de que Fernanda fue secuestrada y contó que "hace un mes y medio fue la última audiencia, cuando tuvimos el problema que esta abogada (Jacqueline Stubing) había sido amenazada. Ahí me entero que Fernanda sí había sido secuestrada. El último día fue cuando Felipe compró el saco de cal y cemento. Ese día fue cuando mi pareja fue sepultada, y al parecer fue sepultada con vida. Yo sé que no me voy a equivocar en lo que estoy diciendo”.

Además, detalló que “parte de fiscalía no lo sabe. Yo me enteré por alguien cercano a mí y no es una mentira. Es verdad lo que estoy hablando. Siempre he tratado de ser lo más transparente".

Finalmente, Pettersen confesó que "hay un tercero involucrado en el crimen. Es un hombre cercano, pero las policía y la fiscalía no lo tienen muy claro porque no saben de qué nacionalidad es”.