Guillier criticó foto de Cathy Barriga y ella lo calificó de machista

Jacqueline van Rysselberghe y Alejandro Guillier estuvieron en el matinal Bienvenidos, donde analizaron a cada uno de los posibles candidatos para las próximas elecciones presidenciales. Fue en ese momento que apareció en nombre de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y recordaron la famosa foto que publicó en su cuenta de Instagram donde ella aparecía en ropa interior. “Si el Presidente va a empezar el día mostrándose semi pilucho y ese va a ser el sello de su gobierno, me parece que es poco serio”, lanzó el senador.

“Para alcalde (puede ser). En Maipú están contentos, pero para ser Presidente de Chile pongámosle un poco de altura a la cosa (...) “Uno puede discutir con (Joaquín) Lavín, con (Andrés) Allamand, con (Manuel José) Ossandón pero hay que tener un mínimo de seriedad en el cargo”, agregó Guillier.

En ese momento intervino la senadora y salió en defensa de Barriga. “Encuentro machista tu comentario. Ella se sacó una foto que mostró en su Instagram, además no mostraba nada, era casi como andar en bikini. Esa es su forma de relacionarse con sus seguidores. Ella ha hecho una súper buena gestión y nadie daba un peso por ella. Ha logrado levantar a esa comuna. Por qué no puedes conversar con una mujer que tiene un estilo distinto”, dijo.

A lo que Guillier respondió: “Los mencioné a ellos porque son los candidatos de la derecha, que una mujer sea presidenta de Chile me parece fantástico, pero no me gustaría que sea un presidente que hace de su imagen pública una exhibición. El país tiene que creerle y tiene que conducirlo y el próximo presidente de Chile puede recibir a un país en muy difíciles circunstancias”.

Cathy Barriga estaba viendo esa conversación, mientras estaba en su oficina y publicó un video en su cuenta de Instagram asegurando que le parecía “machista y falto de respeto”.