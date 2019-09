Defensa de Cubillos respondió a la acusación y pidió que se le considere no presentada

A las 23 horas de este lunes, la defensa de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ingresó sus argumentos para rechazar la acusación constitucional que impulsa la oposición en su contra.

La defensa de la titular del Mineduc, solicitó que para efectos legales, la acusación constitucional se dé por no presentada, debido a que se considera que no cumple con los requisitos solicitados por la propia Constitución.

Según la argumentación, el libelo no cumple con los estándares mínimos, no se verifican en ellas las causales que solicita la Constitución, tiene imputaciones que no son responsabilidad de la ministra y no respeta el caracter de “última ratio”.

“Se demostrará que la ministra ha actuado siempre en cabal cumplimiento de la ley y la Constitución. Y ha sido leal y explícita en sus intentos por reformar aquellas leyes que el Gobierno al que pertenece desea perfeccionar o mejorar empleando para ello el legítimo debate democrático”, dijo la defensa de la ex ministra.