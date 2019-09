Arias tras sanción del fiscal nacional: "Estas resoluciones no me van a amedrentar"

El fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, quien fue sancionado con una suspensión de dos meses, y sobre quien se solicitará la apertura de un cuaderno de remoción en la Corte Suprema, se refirió al proceso administrativo en su contra.

"La resolución fue sorpresiva en cuanto se pretende aplicar dos sanciones por un mismo hecho", dijo Arias, quien hoy fue notificado de la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, luego de la indagatoria administrativa en su contra, la que lideró el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala.

Arias planteó que la decisión de Abbott fue "sorpresiva, pero como ha sido sorpresivo todo este proceso, plagado de ilegalidades".

El suspendido fiscal además dijo que durante el proceso "se ha presionado ilegalmente a testigos para obtener declaraciones para perjudicarme, lo que finalmente no ocurrió".

"Yo soy fiscal hace más de 19 años, he perseguido delincuentes en toda mi carrera, muy peligrosos, poderosos, he sido amenazado de muerte, estuve nueve años con protección permanente. Estas resoluciones no me van a amedrentar. Voy a luchar hasta el final. Vamos a recurrir a todos los tribunales nacionales e internacionales", agregó.

El fiscal además se dijo estar tranquilo pues "estamos confiados de que por fin esto va a llegar a la Corte Suprema, el viernes vamos a estar frente a un tribunal de garantía, al fin esto sale de la esfera de la Fiscalía, de la esfera de Abbott, Campos y Ayala".

Ello en referencia a que además de la solicitud de remoción que revisará el máximo tribunal, este viernes será formalizado por los delitos de violación de secreto y delito informático, en una investigación penal.