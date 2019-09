Alcalde Codina asegura que anuncio de Ubilla por dotación policial es “insuficiente”

Germán Codina, militante RN, alcalde de Puente Alto y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, era rostro recurrente en la franja del Presidente Sebastián Piñera cuando se hablaba de disminuir la delincuencia. Sin embargo, hoy se ha transformado en el principal crítico a la gestión del gobierno en este punto, generando gran malestar en La Moneda por ser quien instaló con fuerza el debate por el “clasismo” en la distribución de los recursos policiales. Debate que llevó al subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, a realizar un anuncio de redistribución de carabineros en las comunas del país.

“Yo siempre he sentido que una bandera de lucha de CHV era enfrentar con fuerza la delincuencia y siento que falta para poder cumplir ese objetivo. Por eso mismo estoy tratando de empujar el carro levantando la bandera desde los municipios. Esto tiene que cambiar y cambiar ahora”, señaló en Radio Universo.

Consultado por el avance del crimen organizado en el país, dijo: “Esto es un problema de Chile, no de mi comuna y lo que está pasando es que la impunidad está llevando a la instalación de bandas, desde traficantes a otras bandas de negocios ilícitos que tienen poder para corromper, tienen acceso a armas porque el control de armas… la verdad es que casi no existe el control de armas, lo que existe solamente es un reglamento. Lo que estoy diciendo es que si no tomamos las medidas a tiempo, después no nos impresionemos porque hoy día ya, el nivel de homicidios que hay en nuestro país es como varios terremotos, ¿me entiende?”.

“Resulta que producto de los homicidios en nuestro país se está produciendo otro terremoto, homicidios como el de ayer en Maipú que parece que un sicario le metió cuatro balazos a una persona y la asesinó. Acuérdense lo que pasó en Viña: mataron a una mamá con su hijo desde un auto en movimiento. Balazos a cuatro personas en Viña en la calle, entonces ¿qué es lo que está demostrando? Que hay algo que hay que abordar con más fuerza. Eisntein decía que si queremos cambiar los resultados también hay que cambiar las decisiones, no podemos seguir haciendo lo mismo”, agregó.

Expectativas

Consultado por las críticas que recibió tras su frase del día de la masacre en Puente Alto cuando señaló que “se está perdiendo la batalla contra la delincuencia”, Codina explicó: “Aunque eso cause resquemores y algunas personas no entiendan lo que estoy planteando… (suspira) Aquí le voy a decir a la gente de mi sector: cuando yo planteo esto y dije en un minuto lo que ud. está diciendo (…) me dan lo mismo los retos, ando en la calle en Puente Alto y la gente me dice en la calle ‘alcalde siga alcalde’ con la convicción que ud. tiene para enfrentar a estos delincuentes, tiene que terminar la delincuencia de una vez por todas porque en todas las campañas políticas, digamoslo, esto es tema”.

“El 60% de los temas en las presidenciales es ¿cómo vamos enfrentar la delincuencia? Señores aquí hay un tema que es multisistémico”, dijo y citó un documento de la Asociación Chilena de Municipalidad donde se establecen las prioridades en la lucha contra la delincuencia que posee 12 medidas clave.

“Tengo una mirada crítica y soy franco pero la hago con altura de miras, me toca estar en la calle con la gente”. “Cuando el subsecretario dice señores vamos a cambiar el tema de las dotaciones pero el corte va a ser 1000 personas por carabineros, a nosotros nos parece insuficiente, pero sí un avance. Tengo que reconocerlo. El subsecretario está cambiando un eje, primero abrió una puerta. ¿Qué es lo que dice él? ‘Sí existe inequidad. Tiene razón el alcalde Codina’”. Leugo siguió: “Da el punto y dice vamos a comenzar con el tope de mil. Yo soy de los que se va a sentar en la mesa tratando de mover la aguja y creo que tiene que ser otra la cantidad para ser más justos. (…) Sin importar si la comuna es pobre o rica, urbana o rural”.

Recordó que es “una garantía constitucional que el Estado proteja a todos de la misma forma. Ni siquiera estoy pidiendo algo extraordinario, esto es obligación del Estado”.

“Se sembró la necesidad clara de que es verdad que hay una inequidad y que hay que revertirla. Pero lo que sí quiero ser también es claro y decirle a todas esas personas que creen que me voy a quedar callado o contento: sólo con que se cambie la dotación les digo altiro que no. La persecución criminal tiene muchos otros componentes que hay que abordar”. “Debo reconocer que es un adelanto sin embargo esperamos muchos más de este gobierno que, estoy seguro, que tiene el mismo compromiso que nosotros por superar y ganarle a la delincuencia”, puntualizó.

“Todavía no está funcionando a velocidad crucero esta cuestión, hay que reconocer que todavía está en un proceso de marcha blanca. La PDI tenía funcionando uno en Lo Barnechea y la verdad es que han tenido que estar capacitando a equipos nuevos, esto significa distintos horarios, tener turnos y por lo tanto la marcha blanca es un proceso necesario”, dijo sobre el globo de vigilancia que el propio Piñera entregó para su comuna tras la polémica por “el clasismo”.

“Me quedo criticando solamente que el globo, hoy día desde nuestro punto de vista, tiene también que sufrir algunas modificaciones. Por ejemplo: la instalación en sectores complejos, tienes un globo y tienes muchos sectores complejos que abordar. Entonces aprovecho también de pasar el datito de que si el globo ha sido tan efectivo en algunos sectores, tal vez lo que habría que hacer -después de esta marcha blanca en la comuna- tener cifras reales de cuál es el efecto y si también sirve, que haya inversión permanente”, agregó.

Consultado si escéptico frente al globo, Codina respondió: “Yo agradezco todas las medidas de apoyo para enfrentar la delincuencia, partamos por ese título de la canción… antes no había globo, no teníamos camionetas ni motos de seguridad, (…) hoy tenemos y con fondos municipales, solo municipales. Y el globo llega a apoyar este esfuerzo municipal. (…) lo que quiero decir es que el globo no es una varita mágica”. “Ninguno de nosotros se puede comprar que solamente tomando la decisión en un ámbito para enfrentar la delincuencia tú vas a tener efecto sistémico, es falso” e insistió en la necesidad de implementar otras medidas como la impunidad de los delincuentes.