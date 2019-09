Sepa cuáles son las ventajas y los riesgos de los batidos detox

La celebración de Fiestas Patrias es una ocasión en la que muchos se olvidan de llevar una dieta equilibrada. Empanadas, asado, "chilenitos", choripan, anticuchos, vino, cerveza y "terremotos" son algunos, o todos, los productos que causaron estragos en el cuerpo de más de un compatriota.

Muchos aprovechan la semana siguiente de las fiestas para intentar desintoxicar el cuerpo comiendo más saluble. Ahí es donde se vuelven de moda los llamados batidos detox, bebidas en base a frutas o verduras- que llevan agua o alguna infusión que sirva para hacerla más líquida- que prometen desintoxicar y eliminar toxinas del cuerpo de una forma sencilla. Ello, gracias a la mezcla de ingredientes naturales repletos de vitaminas, fibra y minerales.

Pero, ¿cuál es el batido más efectivo para limpiar el organismo?, ¿cuáles son los beneficios de estas bebidas?, ¿existen riesgos asociados a su consumo?. Algunos consumidores asiduos de estas bebidas, y también nutricionistas, dieron a conocer algunos datos sobre estas bebidas.

La periodista e investigadora en nutrición saludable, Carola Bezamat, explicó a hoyxhoy que "para mantenerse bien hay que tener una dieta balanceada siempre y a eso se le puede sumar algo para desintoxicar. Si no tienes una dieta balanceada de poco te va a servir un batido detox".

Recomienda consumir comida más casera en vez de platos procesados: "Y podemos sumar batidos que nos ayuden con la microbiota, las bacterias del intestino, que tengan baja carga de azúcar. Una buena opción podría tener arándanos, espinaca, cacao orgánico, agua filtrada y stevia. Todos son ingredientes que tienen alto contenido de fibra y antioxidantes, que es lo que necesitamos para depurar el cuerpo".

También aconseja consumir "diversos tipos de infusiones como manzanilla, rooibos- que es un té antiinflamatorio- boldo, cardomariano. Este último crece en todo Chile y ayuda mucho a desintoxicar y regenerar el hígado, que es un órgano súper exigido cuando no nos alimentamos tan bien".

En ayuna

Paz Agurto, de Batidos Detox Santiago (@batidosdetoxsantiago), explica que los batidos hechos principalmente con verduras "ayudan a bajar de peso, porque pueden acelerar el metabolismo, y también sirven para sentir el cuerpo más liviano. Eso sí, no hay que agregarles azúcar y es mucho mejor beberlos en ayuna, porque el estómago absorbe mejor los nutrientes".

Advierte que antes de preparar un batido hay que informarse bien sobre sus efectos, para que no sean un riesgo. "Una persona que sufre de presión alta, por ejemplo, no puede tomar un batido con jengibre porque eleva la presión. O una persona con diabetes no debería consumir batidos con tanta fruta por la alta carga de azúcar. Para ellos sería mejor un preparado con verduras verdes. Hay que fijarse en los ingredientes y en las condiciones específicas de cada persona".

Un complemento

Karin Papapietro, especialista en nutrición clínica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, enfatiza que los batidos no deben reemplazar la alimentación normal. "Se deben cuidar las porciones al día y deben incorporarse como parte de una alimentación balanceada, ser un complemento. No es recomendable reemplazar toda la alimentación sólo por un batido, porque pueden provocar problemas de salud asociados a la falta de proteínas".

Con una alimentación saludable, los batidos tienen puntos a favor: "En vez de beber bebidas de fantasía, es mucho mejor reemplazarlas por un batido natural", agregó Papapietro.

Pero la nutricionista de la Clínica BUPA Santiago, Macarena Araya, ve con recelo estas preparaciones: "No estoy de acuerdo con estas dietas, porque los batidos de zumos de frutas o verduras tienen cero aporte de proteínas y son bajas en todos los nutrientes necesarios para el cuerpo".

Los peores serían los de fruta por su alto aporte calórico derivado de los azúcares. "Todo eso en exceso provoca que uno tienda a subir de peso. Es más sano comerse una manzana sólida que un batido de frutas", precisa.

Eso sí, ve excepciones con los de verduras: "Los zumos de verdura verdes como lechuga, apio, kale, si a uno no le gusta comer la verdura como tal se puede hacer un batido con eso, pero acompañándolo con el plato de fondo. Es una forma de cambiar la ensalada por el jugo de verduras, pero acompañado por arroz con pollo, por ejemplo".