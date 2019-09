Andrés Santa Cruz renunció a la presidencia de la Asociación de AFP

15:57 Esto a raíz de sus declaraciones donde se refirió al movimiento "NO + AFP" expresando que a "uno le metan el dedo a la boca y además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho”.

Luego de que se generara el debate en torno a la posibilidad de que los pensionados puedan retirar sus ahorros previsionales antes, el presidente de la Asociación Andrés Cruz expresó “que a uno le metan el dedo a la boca y además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho”.

Estos dichos causaron polémica lo que lo llevó a dejar el cargo que ejercía desde enero del 2017.

Mediante un comunicado Santa Cruz, expresó que “lamento el revuelo que mis declaraciones han provocado. En mi vida personal y empresarial, siempre he tratado con respeto y deferencia a todas las personas y si alguien se sintió ofendido por la forma de expresarme, esa nunca fue mi intención, y por tanto, ofrezco mis sinceras disculpas”.

“a la luz de las repercusiones que mis declaraciones han generado, reconozco lo desafortunadas que pueden parecer en el contexto de la discusión previsional que enfrenta el país”, agregó.

En esta misma línea, señaló que “con el fin de no desviar la atención sobre lo que es realmente importante, que es mejorar las pensiones de todos los chilenos -desafío que por cierto me motivó a asumir el cargo de presidente de la Asociación de AFP- he decidido dar un paso al costado y presentar mi renuncia al cargo”.