ANFP abrió investigación por acusaciones sobre “hechos indebidos” contra entrenador de la Roja femenina

21:10 "Estoy bastante sorprendido y descolocado. No estaba enterado de nada y tampoco de la carta que presentaron a la ANFP. Necesito que me informen para poder tener claridad sobre el tema", aseguró a Cooperativa José Letelier.

La ANFP confirmó que el pasado 25 de septiembre abrió una investigación por las acusaciones realizadas en contra del entrenador de la Roja femenina, José Letelier. Todo se basa en la información entregada por la Anjuff y el Sifup que habla e actitudes indebidas con una seleccionada.

La Tercera publicó el comunicado, donde desde Quilín escriben que “el miércoles 25 de septiembre recibimos una carta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) donde planteaban inquietudes sobre hechos indebidos que habrían ocurrido en la selección femenina y que tendrían relación con el entrenador José Letelier. Respondimos de inmediato, citándolos a una reunión un par de horas más tarde ese mismo día en dependencias de la ANFP”, precisan.

Y continúan agregando que “en la cita, la Anjuff informó sobre supuestas conductas inadecuadas que habrían ocurrido durante el Mundial de Francia. Aunque no hubo una denuncia formal ni se entregaron antecedentes concretos, se activaron inmediatamente los protocolos sobre la base de nuestra “Política de Denuncia e Investigación Interna”.

Además, añaden que se inició la investigación el mismo 25 de septiembre “y esta se ha desarrollado con la mayor rigurosidad y diligencia, con el fin de poder aclarar los hechos informados. Esta investigación, además, se está llevando a cabo dentro de un marco donde se respete y resguarde la integridad de las personas”.

Consultado por Cooperativa, Letelier se refirió a la situación, asegurando que tiene que “conversar primero de que se trata y me tendrán que informar en qué contexto llegó la carta. Ante eso no puedo manifestar nada, solo que nunca he cometido un acto de acoso o algo por el estilo", dijo.

En esta línea, sostuvo que “primero debo informarme bien de que se trata porque ni siquiera estaba al tanto de lo que salió en la prensa. (…) Estoy bastante sorprendido y descolocado. No estaba enterado de nada y tampoco de la carta que presentaron a la ANFP. Necesito que me informen para poder tener claridad sobre el tema".

Asimismo, concluyó que “no sé de qué se trataron tampoco las reuniones que tuvieron el Sifup y la Anjuff con la ANFP, así que quiero tener mi versión pronto", replicó.