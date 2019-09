Renunciado embajador de Chile en Argentina se refirió a su salida: "Las dificultades se resuelven internamente”

El Presidente Sebastián Piñera abordó nuevamente la renuncia del embajador de Chile en Argentina, Sergio Urrejola, en el marco de la visita de ambos hasta la frontera nacional con el país trasandino para inaugurar el nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores.

En este sentido, el Mandatario agradeció el trabajo del abogado durante el tiempo en que desarrolló su trabajo.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al embajador de Chile en Argentina Sergio Urrejola por los valiosos servicios, el compromiso, la dedicación, la entrega que prestó. (…) Él ha presentado su renuncia y vamos a esperar las elecciones en Argentina para poder hacer un cambio de embajador, pero le agradezco embajador por su dedicación, por su compromiso, por su entrega", comentó.

Tras las palabras de Piñera, el mismo Urrejola, confirmó que el “Presidente me ha pedido que me quede hasta después de las elecciones, yo feliz, voy a seguir representando a Chile, para mí es un honor. (…) No me voy molesto, me voy muy contento, porque además hemos desarrollado una gran labor especialmente en los pasos fronterizos y en la relación con la parte más importante que es el empresariado y también los políticos argentinos", añadió.

En cuanto a las dificultades a las que aludió en la carta de renuncia que se dio a conocer la semana pasada, Urrejola replicó que “las dificultades se resuelven internamente”.