Pamela Jiles y su regreso a la TV: "Los que cuestionan eso son los parlamentarios envidiosos"

Pamela Jiles se refirió a su regreso a la televisión que ya tiene fecha pactada para el próximo 3 de octubre, todos los jueves en el programa Me late de TV+. Será en este espacio, que se transmitirá a las 23 horas donde la diputada abordará temáticas contingentes junto a las parlamentarias Marcela Sabat y Marisela Santibáñez.

Según consignó La Tercera, Jiles aseguró que es un “personaje mediático y allí radica mi mayor fortaleza política. Pero hace una semana a las tres diputadas nos invitaron juntas a un programa de Canal 13 con la Fran García Huidobro, fuimos TT nacional y lo pasamos especialmente bien. En ese programa hicieron una campaña: ‘Que La Abuela vuelva a la Tele!’. Causó furor”, aseguró, añadiendo que “en realidad no me he ido nunca de las pantallas”.

Con ello, recordando su paso por la pantalla chica, que la convirtió en un ícono de la farándula, la diputada explicó que en esta oportunidad Me Late es más bien “un matinal nocturno” conducido por Daniel Fuenzalida “que entiende muy bien la tarea de acompañar, entretener y generar opinión pública”, comentó.

“Me parece audaz y desafiante reunir a mujeres políticas a hablar de política y de todos los temas de los que se habla en la sobremesa, en la micro, en las oficinas, en la calle”, añadió.

CUESTIONAMIENTOS

En cuanto a las críticas que podría recibir, aseguró que “los que cuestionan eso son los parlamentarios envidiosos que matarían a su abuelita por un espacio en TV, los que se pegan codazos para dar una cuña de 3 segundos. Yo provengo de la pantalla, he acompañado a mis nietos durante 30 años desde ese espacio, los he informado como periodista, los he entretenido, los he educado”, aseguró.