Cristina Morales sufrió quemaduras tras poner una taza en el microondas

La periodista española Cristina Morales, esposa del capitán de la selección chilena, Gary Medel, relató a LUN que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en la mano, luego de calentar una taza de café con leche en el microondas.

Ello, luego de que en su cuenta de Instagram contó, mientras se trasladaba a un hospital, que la taza la compró pensando que era de plata y cerámica, pero que el recipiente terminó siendo de aluminio.

“Pensé que era de porcelana, porque por dentro era blanca y por fuera era de color plateado. Llegué a casa, la lavé me hice un café. Y como luego le eché la leche, pues se me quedó muy frío y lo calenté en el microondas un poco. Lo puse 30 segundos y cuando fui a sacar la taza me quemé entera”, relató.

Luego de ser atendida en el centro asistencial, Morales se trata las quemaduras con una crema.