Javier Olivares relató detención en Egipto y aseguró que convenció "a un policía con dinero" para poder dar aviso a su familia

10:14 "Fueron días bien duros para mí y mi familia, sufrí una detención irregular, arbitraria, principalmente por la policía cuando me encontraba en un balneario a 7 horas de El Cairo", contó el ex "Tremendo Choque".

El periodista chileno Javier Olivares, generó revuelo luego de que se conociera que estaba detenido en Egipto.

El hecho sucedió en medio de una cobertura periodística, donde fue acusado de estar capturando imágenes de uninformados, mientras caminaba con su cámara y un trípode en Sharm el Sheij.

Según relató a T13, el ex "Tremendo Choque" aseguró que "fueron días bien duros para mí y mi familia, sufrí una detención irregular, arbitraria, principalmente por la policía cuando me encontraba en un balneario a 7 horas de El Cairo".

Además, añadió que "lo único que estaba haciendo era caminar por una costanera con una cámara de fotos, un trípode y una mochila. Al verme extranjero me pidieron mis documentos, me llevaron a una comisaría y me quitaron 600 dólares y mis equipos personales", contó.

"No me permitieron comunicarme con mi familia o autoridades, hasta que logré convencer a un policía con dinero quien me pasó mi celular y pude hablar con mi papá", explicó.