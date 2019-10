Rodrigo Wainraihgt compartió fotografía junto al "Chino" Ríos y generó ola de comentarios

10:52 Usuarios de redes sociales opinaron sobre los cambios estéticos en el rostro del ex tenista.

Rodrigo Wainraihgt compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a Marcelo “Chino” Ríos, generando revuelo entre sus seguidores, debido a los cambios estéticos del ex tenista.

“Grabando con el the real number one @marceloriosoficial simplemente un crack”, escribió el seremi de Vivienda. Mientras que los usuarios no se guardaron sus comentarios y criticaron la imagen del deportista.

“¿Estás en el museo de cera?”, “Pero que se hizo en su cara ese hombre por Dios”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Sin embargo, el mismo Ríos ya se había referido a esta situación años antes y a los cuestionamientos que había recibido. “Es verdad que me hice una cosa en mis ojos, no tengo ningún problema en decirlo”.