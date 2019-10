CyberMonday 2019: sepa cómo aprovechar ofertas sin quedar en bancarrota

08:59 Establecer un monto fijo y pagar en pocas cuotas son algunas claves para no sobreendeudarse durante el evento.

C. Rivera H.

Desde hoy se dio inicio a una nueva edición del CyberMonday, evento del comercio electrónico que promete precios bajos en miles de productos durante tres días.

La oportunidad es perfecta para comprar aquello que hace falta ahorrando un poco. Sin embargo, cuando las ofertas son muy tentadoras, la compra podría transformarse en un dolor de cabeza y motivo de angustia si se cae en el sobreendeudamiento.

Para evitar este problema, el experto en salud financiera y cofundador del sitio web www.destacame.cl, Augusto Ruiz-Tagle, explica a hoyxhoy que se debe fijar un presupuesto antes de iniciar la compra. “Hay que identificar el máximo que se puede gastar y en qué ítems. De ahí no se mueva”, dijo.

Lo ideal es comprar productos que son necesarios de forma cotidiana. “Por ejemplo, alimento para su mascota. O sea, comprar por adelantado cosas que con o sin cyber necesitará y acá se da una oportunidad para ahorrar. No compre algo innecesario sólo para aprovechar la oferta”, precisa Ruiz-Tagle.

Antes de entusiasmarse con las ofertas es importante informarse de las opciones de pago que ofrece el mercado para financiar su compra, ya que “no es lo mismo un crédito de consumo, avance en efectivo o el uso de la tarjeta de crédito. Cada instrumento está pensado con una finalidad distinta y utilizarlos de forma informada es fundamental para actuar responsablemente”, señala Ruiz-Tagle.

En ese sentido, recomienda usar la tarjeta de crédito, pero “mejor si tiene la seguridad de que a fin de mes tendrá el dinero para pagar en pocas o una sola cuota. Recuerde que pronto se vienen las compras de fin de año y es mejor no arrastrar deudas de compras anteriores”.

Ahora si se está pensando en una compra no recurrente (viajes, electrónica o servicios) que no tenía contemplada dentro del presupuesto mensual, “es posible que necesite pagarlo en cuotas o pedir un crédito. Si es este último el caso, asegúrese de revisar el estado actual de sus deudas, cosa de no tener deudas impagas”, dice el experto.

Denisse Haquin, jefa de Marketing de Nuevo Capital, enfatiza que “para evitar excederse en gastos y no abusar de la línea de sobregiro, es importante revisar los estados de cuenta, cupos en tarjetas de crédito y conocer bien la comisión e intereses de sus tarjetas bancarias. Así, podrá contar con plazos y cuotas de pago adecuadas a su presupuesto”.

En esa línea, Haquin aconseja que “antes de realizar sus compras con tarjeta de crédito, revise los cargos realizados anteriormente para reducir el riesgo de doble pago de servicios o compras duplicadas”.

Nuevas marcas

La novena versión del CyberMonday chileno contará con 444 marcas asociadas, de las cuales 79 participan por primera vez en un evento cyber oficial. La mayoría de ellas son del rubro calzado y vestuario (85), hogar, deportes y outdoor, salud y belleza, y tecnología (30).

Según la Cámara de Comercio de Santiago, este año se espera superar el impacto del CyberMonday 2018 y el CyberDay 2019, que alcanzaron ventas por US$233 millones y US$260 millones, respectivamente. Esta vez se espera que las visitas a los sitios asociados superen los 100 millones y que se traduzcan en al menos 2 millones de transacciones por más de US$270 millones.

Ciberseguridad

Para evitar ser blanco de estafadores que buscan apropiarse de los datos sensibles de los compradores en línea, Denisse Haquin, de Nuevo Capital, recomienda siempre conectarse a redes wifi conocidas. También es importante acceder y comprar sólo en URL oficiales del CyberMonday. “Para saber si una página es segura, tu navegador te entregará el ícono de un candado. Si alguna página te da desconfianza, no hagas la compra”, dice Haquin. Y al momento de comprar hay que leer y revisar exhaustivamente las condiciones de compra, servicios ofrecidos, entrega, cambios y devoluciones, para evitar problemas posteriores.